Il vergognoso coro dei baby calciatori della Juve: «Napoli usa il sapone» | VIDEO

È un coro vergognoso quello intonato dai calciatori under 15 della Juve dopo una partita vinta contro il Napoli. Dopo il successo per 3 a 0 contro la squadra partenopea nella semifinale di ritorno per lo scudetto di categoria i giovani giocatori bianconeri negli spogliatoi hanno cantato e ripetuto: «Abbiamo un sogno nel cuore, Napoli usa il sapone». Le immagini hanno fatto il giro della rete in seguito alla pubblicazione su Instagram di un video dei festeggiamenti da parte di uno dei baby calciatori juventini.

Il coro dei calciatori under 15 della Juve: «Napoli usa il sapone». Il video

Sull’accaduto è intervenuta anche la società bianconera, che in un tweet dal suo account ufficiale ha fatto sapere: «In seguito agli avvenimenti di Juventus-Napoli Under 15, il club si riserva di accertare con precisione i fatti e di decidere le relative sanzioni disciplinari nei confronti dei propri tesserati».

In seguito agli avvenimenti di Juventus-Napoli Under 15, il club si riserva di accertare con precisione i fatti e di decidere le relative sanzioni disciplinari nei confronti dei propri tesserati. — JuventusFC (@juventusfc) 11 giugno 2018

Il baby calciatore della Juve che ha postato il video sui social network intanto si è scusato con i napoletani dal suo profilo Instagram e ha cancellato le immagini. «Mi scusi con tutti quelli del Napoli. Era solo l’euforia e la gioia di aver vinto contro una squadra rivale. Mi scuso per questo, non volevo offendere nessuno», è stato il suo messaggio. Si tratta di un ragazzino nato e cresciuto a Salerno, formatosi calcisticamente nella Scuola Calcio Sant’Aniello di Gragnano.

(Immagine di copertina: screenshot dal video dei calciatori under 15 della Juve)