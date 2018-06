L’attore Domenico Diele condannato a 7 anni e 8 mesi per omicidio stradale

Sette anni e 8 mesi per omicidio stradale. È la condanna inflitta all’attore Domenico Diele, accusato di aver tamponato e ucciso una donna di 48 anni, Ilaria Dilillo, la notte del 24 giugno scorso.

Nl processo, con rito abbreviato, l’attore era imputato per omicidio stradale. L’attore non era presente all’udienza che si è tenuta al Tribunale di Salerno. Il pm della procura salernitana, Elena Cosentino, nell’udienza dello scorso 20 febbraio, aveva richiesto che il noto interprete di fiction fosse condannato a 8 anni di reclusione per omicidio stradale aggravato. L’incidente si verificò lungo la corsia nord dell’autostrada del Mediterraneo, nei pressi dello svincolo di Montecorvino Pugliano, in provincia di Salerno. Quando fu condotto per accertamenti all’ospedale di Salerno, Domenico Diele risultò positivo a oppiacei e cannabinoidi. Le indagini rivelarono anche che non avrebbe potuto guidare poiché la sua patente era stata sospesa proprio per un precedente problema legato all’assunzione di stupefacenti. L’attore fu quindi arrestato e portato in carcere dove rimase per 12 giorni, prima di essere trasferito, con il braccialetto elettronico, presso l’abitazione della nonna a Roma. La donna investita stava rientrando a casa a bordo del suo scooter dopo una serata trascorsa con amici.

L’incidente

L’auto urtò violentemente lo scooter della donna, che venne scaraventata a terra. La vittima morì sul colpo. Domenico Diele, 32 anni, nato a Siena nel 1985, è conosciuto per aver partecipato ad alcune produzioni di successo sia televisive (come ‘Non uccidere’, ‘In Treatment’, ‘1993’) che cinematografiche (come ‘ACAB’, ‘Mia madre’, ‘Io e lei’). Nei giorni dell’incidente era impegnato nelle riprese del film ‘Una vita spericolata’.

