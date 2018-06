Gli ignobili commenti su Asia Argento che continua il suo lavoro a XFactor

Cronache dal Medioevo. Asia Argento, che ha perso da poco il suo compagno, lo chef Anthony Bourdain, si è presentata negli studi di XFactor per registrare le puntate che vedremo. Giudice del talent ha scelto non rinunciare al suo lavoro. E sui social si commenta la cosa senza la benché minima delicatezza.

La conferma della presenza di Asia Argento è arrivata dall’account Twitter di XFactor stesso che ha cinguettato:

Il nostro giudice @AsiaArgento, nonostante stia vivendo un momento difficilissimo, ha scelto di essere presente oggi a Pesaro per il primo giorno di Audizioni. Tutta la squadra di #XF12 le è vicina e rispetta la sua scelta. — X FACTOR (@XFactor_Italia) 9 giugno 2018

Apriti cielo. «Lutto, questo sconosciuto», «La sofferenza si può anche decidere di non mostrarla. ..Sarebbe più umana e comprensibile…. ma per lei si vede che non è così e quindi la cazzata del ” The show must go on” prima di tutto …», sono solo alcuni dei indelicati commenti.

Tra i commenti, per fortuna, c’è anche chi la pensa diversamente.«Nessuno si dovrebbe permettere di giudicare una persona in base al modo in cui affronta un lutto, io sono a Pesaro e posso solo dire che vedo una grande professionista.. Forza Asia, ti stimo molto», ha commentato, per esempio, uno spettatore.

(Credit Image: © Visual via ZUMA Press)