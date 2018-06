Cecilia Rodriguez: «Arrabbiata con Le Iene: hanno montato le mie risposte dopo altre domande»

Qual era il sogno nel cassetto di Cecilia Rodriguez da piccola? Quello di fare la cassiera o l’avvocato. Insomma, due mestieri molto diversi tra loro e, soprattutto, molto diversi rispetto a quello che la 28enne sorella di Belen Rodriguez sta facendo in questo momento. La show girl – fidanzata con Ignazio Moser – ha rilasciato una lunga intervista al quotidiano Il Resto del Carlino – La Nazione – Il Giorno in cui parla davvero di tutto, dalla sua nostalgia per l’infanzia al suo rapporto con la sorella, passando per la relazione con il nuovo compagno, iniziata nella casa del Grande Fratello Vip. Ovviamente, c’è anche una frecciata per Le Iene, la trasmissione alla quale ha rilasciato una delle prime interviste dopo il reality show.

Cecilia Rodriguez e il sogno nel cassetto

«Il mio sogno era fare la cassiera al supermercato – ha rivelato nel corso dell’intervista -. Mi piaceva il rumore della cassa (tlin tlin) e degli spiccioli. Poi avrei voluto fare l’avvocato per difendere i poveri, gli indifesi, i maltrattati». Nel corso della sua formazione ha avuto molta influenza la presenza della sorella maggiore. Con la quale, adesso, ha un rapporto davvero magnifico: «Quando sono venuta in Italia – ha detto Cecilia Rodriguez – mi ha fatto quasi da mamma. Anche adesso ci vogliamo molto bene. Penso di aver litigato con lei al massimo due volte».

In Argentina, è stata proprio Belen a ‘iniziarla’ al mondo dello spettacolo. «Da piccola organizzavamo dei piccoli spettacoli – ha raccontato – lei ballava e ci intervistava. Poi, quando cantava noi dall’alto le lanciavamo delle fotografie: era la nostra coreografia».

Cecilia Rodriguez arrabbiata con Le Iene

Nel corso dell’intervista, c’è stato modo anche di parlare della sua relazione con Ignazio Moser e del suo ex Francesco Monte. Polemica per l’intervista a Le Iene, una delle prime rilasciate al termine del reality show: «Mi sono molto arrabbiata con loro – ha detto Cecilia – perché hanno montato le mie risposte con domande che non mi avevano fatto. Forse ad alcune, per eleganza, non avrei nemmeno dovuto rispondere». Il riferimento, con ogni probabilità, è alla domanda sulle dimensioni del suo attuale fidanzato, rispetto a quelle del suo ex. In ogni caso, la Rodriguez non ha mai avuto dubbi: «Quando mi hanno chiesto se preferivo Ignazio a Francesco, cosa avrei dovuto rispondere? Certo che lo preferivo, altrimenti non avrei lasciato Francesco!»

