Cecilia Rodriguez fermata a Capri dalla polizia per il permesso di soggiorno scaduto

Cecilia Rodriguez è stata beffata da Alfonso Signorini.

Lo scoop del direttore di Chi, che in diretta da Capri ha rivelato di fronte alla sorella di Belen che aveva il permesso di soggiorno scaduto, non porterà all’espulsione della showgirl argentina ma qualche sorpresa l’ha causata.

Cecilia Rodriguez, scaduto permesso di soggiorno

«Ora dovrai tornare in Argentina a raccogliere le banane», aveva detto divertito Signorini a Cecilia.

La Rodriguez, in compagnia del fidanzato Ignazio Moser, ha pensato di poterla scampare liscia non aspettandosi che nella giornata di sabato 9 giugno la polizia potesse recarsi al Capri Palace di Anacapri per accompagnarla in commissariato per gli accertamenti di rito.

CECILIA RODRIGUEZ CONVOCATA DAI CARABINIERI DOPO AVER SCHERZATO CON SIGNORINI SUL PERMESSO SCADUTO https://t.co/UOxx1k0KdN pic.twitter.com/LEbuOvJjK9 — Dagospia (@_DAGOSPIA_) 9 giugno 2018

Una volta svelato l’arcano, Cecilia è tornata in albergo e al più presto provvederà a regolarizzare la sua posizione.

«Mi hanno detto che lunedì alle 9 Cecilia dovrà presentarsi in via Fatebenefratelli a Milano per rinnovare il permesso – ha fatto sapere Signorini al Corriere.it – se serve, l’assumo io come badante».

La magnanimità del direttore di Chi non conosce limiti.

(Foto credits: Ansa)