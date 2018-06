Problemi di privacy? La foto di classe si fa di spalle

La foto di fine anno? Si fa di schiena, per tutelare la privacy dei minori. Succede a Grado, per i bambini di prima elementare che potranno così conservare l’immagine del loro debutto tra i banchi. Secondo quanto racconta Il Piccolo i bambini si sono divertiti. I genitori che hanno assistito alla scena anche. Ma perché è successo tutto questo?

Per rispettare la privacy dei minori, in una prima elementare di Grado hanno fatto fare la foto di classe con i bambini girati di schiena. Mi pare una decisione folle pic.twitter.com/TUlmuqLHGh — Marco Castelnuovo (@chedisagio) 8 giugno 2018

FOTO CLASSE DI FINE ANNO: I FATTI

La preside Adriana Schioppa, dirigente scolastica già conosciuta per aver obbligato per mesi i genitori a venire a prendere di persona i figli alla fine delle lezioni delle medie di Grado e Ronchi dei Legionari, ha chiesto altri documenti per garantire la privacy dei minori. Tutte le famiglie avevano rilasciato la liberatoria d’inizio anno ma la dirigente ne pretendeva altre, di volta in volta. Raggiungere tutte le mamme e i papà però non è sempre facile. Perciò, pur di scattare una foto ricordo, le maestre hanno trovato una scorciatoia. Alcuni piccoli, senza i documenti necessari, rischiavano di non comparire con i loro compagnetti. L’importante è quindi stare tutti insieme. Schiena a schiena, of course.