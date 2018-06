Piazzapulita è una trasmissione che ci piace, e il lavoro della redazione è egregio in tutti i suoi aspetti, dalla realizzazione del programma alla comunicazione sui social media. Proprio per la nostra stima nei confronti della trasmissione condotta da Corrado Formigli e per l’apprezzamento per i giornalisti che ci lavorano ci permettiamo di criticare un improvvido tweet partito ieri sera dal profilo ufficiale di Piazzapulita sul social media.

Il tweet di risposta di Piazzapulita a Luca Morisi

Il responsabile della comunicazione di Matteo Salvini ha ironizzato su una pubblicità della Maloox, noto medicinale per i problemi di stomaco. «Stupendo! Su #piazzapulita la pubblicità del Maalox! L’inserzionista sapeva di trovare stasera tanti rosiconi col mal di stomaco!», ha scritto Morisi, prendendo in giro il dispiacere provato da chi avversa Salvini, la maggioranza degli italiani, en passant. Il social media manager di Piazzapulita gli ha risposto con una battuta probabilmente innocua, ma che dà l’impressionne di sostenere la sua propaganda contro gli altri partiti a cui allude la battuta di Luca Morisi: «abbiamo pensato a tutto, Luca 🙂».

Le ironie sugli avversari politici come gufi o rosiconi sono un triste reperto dell’era Renzi, che si sperava abbandonato. A nostro modesto giudizio chi lavora nell’informazione le dovrebbe se mai censurare per la loro vacuità, e non certo sostenere come sembra dal tweet di ieri sera di Piazzapulita. La realtà si è già occupata di chi sfotteva i rosiconi, e farà altrettanto nel prossimo futuro.