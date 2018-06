Matteo Salvini, con diversi giorni di ritardo, ha attaccato con durezza un editoriale scritto da un commentatore del New York Times, Roger Cohen, sul nuovo governo italiano. Su Facebook e Twitter il ministro degli Interni ha condiviso un pezzo del Giornale, che lo riprende in modo decisamente parziale, corredato di questa frase: «Altro fango dei “poteri forti”, altro orgoglio per me!!!».

Salvini attacca il New York Times perché non ha capito l’editoriale di Roger Cohen

A parte il sincero fastidio per una affermazione dal vago ricordo mussoliano, l’infausto «Molti nemici, molto onore», Salvini avrebbe dovuto in realtà leggere, o far leggere al suo staff, l’editoriale di Roger Cohen pubblicato sul New York Times per evitare di scrivere l’insensatezza che ha condiviso sui suoi social media. Il commento del NYT contiene sicuramente espressioni molto severe contro il nuogo governo Conte, ma in realtà il disgusto di Cohen serve per elogiare un esecutivo che può scuotere l’Europa, il potere forte vero, che non comprende le difficoltà dell’Italia. Tanto che il suo pezzo si intitola un applauso per il governo Conte. Riportiamo quanto scritto in precedenza da un nostro articolo: