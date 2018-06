La rosa della Croazia ai Mondiali 2018: tutti i convocati

Questa rosa della Croazia per i Mondiali di calcio 2018 ha un sogno nel cassetto: fare di tutto per avvicinarsi alla vittoria finale. I calciatori che sono stati convocati dal commissario tecnico Zlatko Dalic per l’edizione della Coppa del Mondo in Russia, infatti, hanno il compito di cercare di ripetere l’impresa della storica nazionale di Davor Suker, che riuscì a conquistare il terzo posto finale nell’edizione del 1998 del mondiale.

Quattro anni fa non andò benissimo, ma ora la squadra a scacchi rossi e bianchi ha la possibilità di fare la voce grossa anche con avversari storicamente più blasonati. Cosa ha da invidiare agli altri, del resto, una squadra che tra le sue fila può annoverare campioni del calibro di Mario Mandzukic, Luka Modric, Nikola Kalinic, Ivan Perisic e Marcelo Brozovic e che può permettersi di lasciare a casa il gioiellino del Napoli Marko Rog?

La rosa della Croazia ai Mondiali 2018

Nella rosa della Croazia per i Mondiali 2018 ci sono diversi giocatori che giocano in Serie A: si diceva dello juventino Mandzukic, del milanista Kalinic e dei nerazzurri Perisic e Brozovic. Ma la pattuglia di quella che è la formazione più italiana in assoluto di questo mondiale deve tener conto anche dell’ormai ex calciatore della Sampdoria (futuro al Milan) Ivan Strinic, dello juventuno Marko Pjaca, del viola Milan Badelj e dell’ex Sassuolo Sime Vrsaljko. Il resto è fantasia allo stato puro, con Modric, Kovacic (anche lui ex Inter) e Ivan Rakitic che illumineranno un centrocampo dalle geometrie decisamente raffinate. Occhio alla Croazia, insomma.

Sulla sua strada, la squadra di Zlatko Dalic incontrerà nel Gruppo D Argentina, Nigeria e Islanda, in un girone non semplice e competitivo. Ma questa Croazia non ha paura di nessuno.

Portieri

Danijel Subasic (Monaco)

Lovre Kalinic (Gent)

Dominik Livakovic (Dinamo Zagabria).

Difensori

Vedran Corluka (Lokomotiv Mosca)

Domagoj Vida (Besiktas)

Ivan Strinic (Sampdoria)

Dejan Lovren (Liverpool)

Sime Vrsaljko (Atletico Madrid)

Josip Pivaric (Dynamo Kiev)

Tin Jedvaj (Bayer Leverkusen)

Duje Caleta-Car (Salisburgo)

Centrocampisti

Luka Modric (Real Madrid)

Ivan Rakitic (Barcellone)

Mateo Kovacic (Real Madrid)

Milan Badelj (Fiorentina)

Marcelo Brozovic (Inter)

Filip Bradaric (Rijeka).

Attaccanti

Mario Mandzukic (Juventus)

Ivan Perisic (Inter)

Nikola Kalinic (Milan)

Andrej Kramaric (Hoffenheim)

Marko Pjaca (Schalke)

Ante Rebic (Eintracht Francoforte)

Selezionatore

Zlatko Dalic

