La rosa della Colombia ai Mondiali 2018: tutti i convocati

La rosa della Colombia per i Mondiali di calcio 2018, sarà finalmente impreziosita dalla presenza di Radamel Falcao. C’è anche El Tigre tra i calciatori che sono stati convocati dal commissario tecnico José Pekerman per l’edizione della Coppa del Mondo in Russia. L’attaccante in forza al Monaco, infatti, è alla sua prima esperienza a un mondiale di calcio, dopo che fu costretto – quattro anni fa – a saltare per infortunio il torneo in Brasile. «A 32 anni – ha detto Falcao – è finalmente un sogno che si realizza».

I Cafeteros hanno nelle loro fila tante conoscenze attuali e passate del nostro campionato. Tra i 23 convocati ci sono il difensore del Milan Cristian Zapata, ma anche il centrocampista offensivo della Juventus Juan Cuadrado. Tra i calciatori che partiranno per la Russia, infine, ci saranno anche l’altro attaccante di proprietà del Milan – Carlos Bacca – e l’ex calciatore di Udinese e Sampdoria Luis Muriel.

La rosa della Colombia ai Mondiali 2018

La stella della nazionale sudamericana, comunque, è rappresentata da James Rodriguez. Il calciatore del Bayern Monaco proprio in nazionale ha fatto vedere le cose migliori. Grazie alle sue prestazioni, quattro anni fa, entrà nei radar del Real Madrid che lo acquistò per una cifra da capogiro. Nel club spagnolo le sue prestazioni non sono state ritenute all’altezza, ma è in nazionale che il fantasista si esalta.

Sulla sua strada, la Colombia incontrerà nel Gruppo H Polonia, Senegal e Giappone: un girone non semplice, con una delle squadre più pericolose d’Europa, la corazzata africana e la compagine asiatica che potrebbe rappresentare la mina vagante del raggruppamento.

Portieri

Jose Fernando Cuadrado (Once Caldas)

David Ospina (Arsenal)

Camilo Vargas (Deportivo Cali)

Difensori

Santiago Arias (PSV Eindhoven)

Frank Fabra (Boca Juniors)

Yerry Mina (Barcellona)

Johan Mojica (Girona)

Oscar Murillo (Pachuca)

Davinson Sanchez (Tottenham)

Cristian Zapata (AC Milan)

Centrocampisti

Abel Aguilar (Cali)

Wilmar Barrios (Boca Juniors)

Juan Guillermo Cuadrado (Juventus)

Jefferson Lerma (Levante)

Juan Fernando Quintero (River Plate)

James Rodriguez (Bayern Monaco)

Carlos Sanchez (Espanyol)

Mateus Uribe (Club América)

Attaccanti

Carlos Bacca (Villarreal)

Miguel Borja (Palmeiras)

Jose Izquierdo (Brighton)

Luis Muriel (Siviglia)

Radamel Falcao (Monaco)

Selezionatore

José Pekerman

(Ultimo aggiornamento alle 21.50 del 05 giugno 2018. Credit Image: © [E]Nicolas Celaya/Xinhua via ZUMA Wire)