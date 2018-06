La rosa del Brasile ai Mondiali 2018: tutti i convocati

Quando si parla della rosa del Brasile per i Mondiali di calcio 2018, si parla chiaramente di una delle squadre favorite per la vittoria finale. I calciatori che sono stati convocati dal commissario tecnico Tite per l’edizione della Coppa del Mondo in Russia sono chiamati alla non semplice impresa di far dimenticare a tutti i loro tifosi l’edizione della vergogna, quella giocata in casa quattro anni fa e finita nella maniera più terribile con la sconfitta per 7-1 contro la Germania in semifinale, in quello che sarà per sempre ricordato come il match del Mineirazo.

Ma il Brasile che inizierà questo mondiale europeo ha ben altro piglio. Squadra più matura rispetto a quella di quattro anni fa è cresciuta innanzitutto nello spessore psicologico dei suoi componenti, primo fra tutti la star assoluta della competizione Neymar, al centro di un possibile intreccio fantasmagorico di calcio mercato con il possibile addio di Cristiano Ronaldo al Real Madrid e con i Blancos che potrebbero fiondarsi sul gioiello brasiliano per sostituirlo.

La rosa del Brasile ai Mondiali 2018

Nella rosa del Brasile per i Mondiali 2018 ci sono tre giocatori che giocano in Serie A: Douglas Costa (Juventus), Joao Miranda (Inter) e Alisson (portiere della Roma). Il difensore Thiago Silva sarà verosimilmente all’ultima esperienza internazionale con la maglia verdeoro, mentre l’attacco stellare – oltre a Neymar – prevede gli innesti di Gabriel Jesus e Firmino, con lo juventino Douglas Costa pronto a subentrare a partita in corso. Il centrocampo, poi, è il vero punto di forza della nazionale brasiliana, con i vari Casemiro, Paulinho, Coutinho e Fernandinho a garantire un mix di forza fisica e fantasia.

Sulla sua strada, il Brasile incontrerà nel Gruppo E Svizzera, Costa Rica e Serbia, in un girone che dovrebbe vincere a mani basse.

Portieri

Alisson (Roma),

Ederson (Man City),

Cassio (Corinthians)

Difensori

Thiago Silva (PSG),

Miranda (Inter),

Marquinhos (PSG),

Geromel (Gremio),

Marcelo (Real Madrid),

Danilo (Man City),

Filipe Luis (Atletico Madrid),

Fagner (Corinthians)

Centrocampisti

Casemiro (Real Madrid),

Fred (Shakhtar Donetsk),

Paulinho (Barcellona),

Renato Augusto (Beijing Guoan),

Fernandinho (Man City),

Willian (Chelsea),

Coutinho (Barcellona)

Attaccanti

Neymar (PSG),

Gabriel Jesus (Man City),

Firmino (Liverpool),

Douglas Costa (Juventus),

Taison (Shakhtar Donetsk)

Selezionatore

Tite

(Ultimo aggiornamento alle 21.50 del 05 giugno 2018. Credit Image: © [E]Nicolas Celaya/Xinhua via ZUMA Wire)