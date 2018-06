Galliate: carro funebre travolge e uccide ragazza

L’autista aveva prelevato la salma all’hospice di Galliate e si stava dirigendo a Castellazzo Novarese, comune distante una quindicina di chilometri, per i funerali. Il carro funebre all’improvviso ha accelerato, è uscito di strada colpendo la donna e proseguendo la sua corsa prima contro un paracarro, e poi dopo un salto, contro il muro di un’abitazione distruggendolo e finendo nel giardino della stessa. Ancora in corso il riconoscimento della donna che uscita per una corsa all’aria aperta non aveva con sè i documenti.