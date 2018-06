Loris Karius ha subito un trauma cranico per la gomitata di Sergio Ramos. Il difensore del Real Madrid ha colpito il portiere del Liverpool all’inizio del secondo tempo della finale di Champion’s League, prima che Karius compisse due clamorosi errori decisivi per la sconfitta della sua squadra.

La gomitata di Sergio Ramos ha provocato un trauma cranico a Loris Karius

Secondo un esame condotto dal Massachusetts General Hospital il fallo di Ramos, non rilevato dall’arbitro, ha causato una commozione cerebrale che secondo i medici americani potrebbe aver causato le disastrose gaffe del portiere del Liverpool. Loris Karius ha infatti regalato la palla a Benzema per il gol dell’1 a 0, ed è stato incapace di trattenere un tiro scagliato da lontano da Bale che ha fissato il risultato sul 3-1. Errori che normalmente un portiere normale, non un giocatore protagonista di una finale di Champion’s League, non commette mai.

«Dopo aver rivisto con attenzione la partita e dopo aver integrato il tutto con i dettagli, i sintomi e le sensazioni di Karius, dopo un’analisi accurata e oggettiva, possiamo sostenere che Karius abbia subito una commozione cerebrale. Al momento della nostra valutazione i sintomi residuali e i segni oggettivi hanno suggerito che il fatto che sia esistita una disfunzione visiva e spaziale immediatamente dopo l’evento tramuatico. Questa disfunzione si può essere protratta nel tempo ed è possibile che abbia condizionato la prestazione dell’atleta», ha scritto il Massachusetts General Hospital. L’esame alla testa di Loris Karius è stato effettuato negli Usa cinque giorni dopo la finale dopo che i medici del Liverpool avevano notato i possibili segni di una commozione cerebrale nel loro portiere.

IL VIDEO DELLA GOMITATA DI SERGIO RAMOS A LORIS KARIUS

Il giocatore tedesco si trova negli Stati Uniti in vacanza, ma come raccontato da EPSN la società gli ha imposto una visita medica a Boston così da accertare quanto successo durante la finale di Champion’s League di cui è stato protagonista molto sfortunato. Dopo gli errori Karius era scoppiato a piangere in pubblico più volte, chiedendo scusa ai suoi tifosi, gesto ripetuto anche in una successiva lettera pubblica. Sergio Ramos era stato molto criticato per il fallo su Salah costato l’uscita dal campo alla stella del Liverpool, mentre la gomitata contro Karius era stata notata solo dopo la fine della partita.