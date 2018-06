La Thailandia ha iniziato a bloccare i turisti su Maya Bay. Si cerca di proteggere il lido, assaltato dopo il film “The Beach” con Leonardo Di Caprio che ha reso popolare quell’angolo di paradiso.

Sciami di turisti hanno infatti invaso negli anni la spiaggia dell’isola Koh Phi Phi, distruggendo il suo ecosistema. La baia sarà chiusa dal primo giugno al 30 settembre per proteggere la barriera corallina e far sì che si riprenda il piccolo ecosistema. I turisti – spiega BuzzFeed – potranno osservare la spiaggia di The Beach ad almeno 400 metri di distanza o attraverso visite in barca strettamente sorvegliate tra le due scogliere vicino alla laguna.

(Credit foto copertina: © Mikel Bilbao Gorostiaga/VW Pics/ZUMA Wire)