La foto degli studenti di Medicina dedicata a Calcutta

Gli studenti del Corso B, della Facoltà di Medicina a La Sapienza, Roma sono decisamente pronti per esame farmacologia.

I ragazzi riprendono un verso dell’ultimo singolo di Calcutta: Paracetamolo. Si tratta della prima strofa: “Lo sai che la Tachipirina 500 se ne prendi due diventa 1000”. Il cantante indie non poteva non condividere la foto che sta diventando virale sui social.

Qui sotto l’intero testo di Paracetamolo:

Lo sai che la tachipirina 500 se ne prendi due

Diventa 1000

Si vede che hai provato qualcosina parlano

Parlano le tue pupille

E adesso che mi prendi per la mano vacci piano

Che se mi stringi così

Io sento il cuore a mille

Sento il cuore a mille

Il duomo di Milano è un paracetamolo sempre pronto per

Le tue tonsille

Domani non lavoro puoi venire un po’ da me

Ma poi da me non vieni mai

Che poi da te non è Versailles

E adesso che mi stringi per la mano vacci piano

Che sento il cuore a mille

Io sento il cuore a mille

Sento il cuore a mille

Canto di gabbiano

Dentro la mia mano

Se siamo in metro o in treno non mi importa

Io sento il Mar Mediterraneo

Dentro questa radio

Ti prego vacci piano, che se mi stringi così

Io sento il cuore a mille

Sento il cuore a mille

Io sento il cuore a mille, mille, mille

Sento il cuore a mille, mille, mille

Sento il cuore a mille