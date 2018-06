La vergognosa lapide con l’immagine di Marc Marquez nel giorno del GP del Mugello

Non corre buon sangue tra i tifosi italiani di Moto GP e Marc Marquez, il campione in carica della Honda. L’origine di questa rivalità è da ricercarsi nel rapporto turbolento tra il pilota spagnolo e l’idolo di casa Valentino Rossi. Un rapporto che era iniziato sotto i migliori auspici, ma che si è deteriorato dopo una serie di scontri in pista, dopo l’endorsement di Marquez nei confronti di Jorge Lorenzo nell’anno che poteva vedere il numero 46 di Tavullia di nuovo in testa al mondiale, dopo l’incidente di quest’anno nel corso del quale il pilota spagnolo ha letteralmente buttato fuori pista Valentino Rossi ad Austin.

Lapide Marquez, una orrenda messinscena

Ma tutto questo non giustifica l’orrendo gesto che alcuni sedicenti tifosi hanno fatto nel giorno in cui la Moto GP fa visita al circuito del Mugello, il tempio del motociclismo in Italia. Circola in rete, probabilmente frutto di un fotomontaggio, l’immagine di una macabra tomba con tanto di lapide per Marc Marquez.

Profanare il tempo del motociclismo? Fatto.#MugelloGP pic.twitter.com/keZXHRfyC5 — CHIEDETE A MAGNETI MARELLI (@giroveloce) 2 giugno 2018

La lapide comprende anche una fotografia del pilota spagnolo e la sua data di nascita. Ai piedi della tomba, uno scheletro e un cartello con su scritto «esprimi un desiderio», accompagnato anche da un piattino dove raccogliere le monete delle offerte, «premio» per questa bravata.

Lapide Marquez, la denuncia del mondo del motociclismo

Il mondo del motociclismo, dopo la pubblicazione della fotografia da parte di alcuni account Twitter e di alcuni giornali online specializzati come Sportface.it, si è affrettato a dissociarsi da questa assurda messa in scena. Intanto, la pista e lo sport sono pronti a parlare da sé. Nel primo pomeriggio, infatti, si correrà il Gran Premio che vede proprio Valentino Rossi partire in pole position. Speriamo che lo scontro tra i due sia all’insegna della sportività e non lasci spazio a episodi di violenza.