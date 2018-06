La gaffe via Instagram di Katy Perry sul sedere di Orlando Bloom

Si tratta di una delle coppie più chiacchierate di Hollywood e, da oggi, grazie alla gaffe hot di Katy Perry, lo saranno ancora di più. La cantante ha scritto per sbaglio un messaggio piuttosto spinto sulla bacheca Instagram di Orlando Bloom, con il quale è tornata insieme da un po’ di tempo. Una passione che sembra essere davvero frenetica e irresistibile, un po’ a causa della distanza, un po’ a causa degli impegni di lavoro che tengono distanti i due.

Katy Perry gaffe hot, il post su Instagram di Orlando Bloom

Orlando Bloom aveva pubblicato un video su Instagram per pubblicizzare il suo prossimo spettacolo teatrale a Londra, Killer Joe. Lo ha fatto inserendo sul popolare social network un trailer dello show:

Katy Perry gaffe hot, il messaggio involontario

Le immagini, evidentemente, hanno riacceso il desiderio in Katy Perry che, a sorpresa, ha commentato: «I need a season pass for that ass», ovvero «Avrei bisogno di un abbonamento stagionale per quel sedere». La cantante, però, si è subito corretta, inviando un ulteriore commento al video di Orlando Bloom: «Oooops, I meant to send that to you privately», ovvero «Oooops, volevo mandartelo in privato».

Il messaggio di Katy Perry, che ultimamente è impegnata in un tour europeo con il suo nuovo spettacolo, non ha fatto altro che scatenare i fan della coppia, divertiti da quel simpatico scambio di battute e sorpresi dalla gaffe. Il suggerimento, in questi casi, è di utilizzare sempre con moderazione i social network se si vuole evitare di finire sui tabloid di tutto il mondo. O forse era proprio questo lo scopo della rivitalizzata coppia Katy Perry-Orlando Bloom?