Giuseppe Conte ha ricevuto un’ovazione della folla presente sulla via dei Fori Imperiali, mentre si receva verso la tribuna delle autorità per la cerimonia della Festa della Repubblica.

Come si vede nel video di Corriere TV, il presidente del Consiglio è stato ripetutamente applaudito dal pubblico assiepato sulle tribune per assistere alla parata, ha stretto molte mani mentre percorreva a piedi via dei Fori Imperiali, vicino al sindaco di Roma Virginia Raggi.

Una donna presente tra la folla ha detto che il figlio era stato suo studente all’università; “Allora saràbravissimo”, ha risposto ridendo Giuseppe Conte. Le immagini testimoniano il consenso diffuso riscosso dal nuovo governo, che si compone dell’alleanza tra i due partiti andati meglio alle ultime elezioni.

Oltre al consenso tangibile di Cinque Stelle e la Lega, il governo Conte beneficia della serenità provocata dalla fine della lunga crisi politica apertarsi dopo le elezioni del 4 marzo, risoltasi dopo momenti di grande tensione come la rinuncia all’incarico del presidente del Consiglio dopo il rifiuto del presidente Mattarella di nominare Paolo Savona ministro dell’Economia.