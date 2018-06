La rete di pagamento Visa ha smesso di funzionare in Italia e in tutta Europa, provocando forti preoccupazioni per molti clienti che si sono visti rifiutare pagamenti e altri tipi di transazioni.

La compagnia ha fatto scattare immediatamente delle indagini interne per capire l’origine del problema.

Su Twitter sono subito scattati forti segnali d’allarme.

“Visa sta vivendo un’interruzione del servizio. Questo incidente impedisce l’elaborazione di alcune transazioni in Europa – ha rilasciato in una nota il network – stiamo indagando sulla causa e lavorando il più rapidamente possibile per risolvere la situazione“.

“ATTENZIONE! Non usate la carta di credito oggi c’è un anomalia sul sistema bancario nazionale! Ho chiamato la Nexi Visa per tre messaggi di addebito per un solo acquisto nonostante la transazione risultasse rifiutata. Verranno stornati ma mi consigliano di usare la carta“, ha fatto sapere un utente.

