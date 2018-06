Il pilota Ducati Michele Pirro è caduto violentemente nel corso della seconda sessione di prove libere del Gran premio d’Italia sul circuito del Mugello. Secondo una prima ricostruzione sembra che il pilota sia caduto sul rettilineo principale a una velocità altissima, fino a scivolare nella via di fuga della curva San Donato. Andrea Iannone (Suzuki) che lo seguiva ha subito rallentato e ha alzato il braccio per segnalare il pericolo. Immediatamente è stata esposta la bandiera rossa per sospendere le prove e permettere ai soccorritori di intervenire per verificare le condizioni del pilota pugliese e trasportarlo al centro medico. Il pilota è apparso cosciente.

Ecco qui il momento, drammatico, della caduta.

La polemica sta montando per alcuni tifosi che, insensibili, non capiscono quanto sia delicata la situazione.