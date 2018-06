Formigli se la prende con Mentana: «Grazie per questi 40 minuti di ritardo» | Video

Corrado Formigli in diretta tv lancia una frecciata ad Enrico Mentana. Ieri aprendo la puntata di Piazzapulita, salutando i telespettatori, il conduttore ha rimproverato il collega giornalista e direttore del TgLa7 per il ritardo causato dalla precedente maratona televisiva sulla nascita del governo. «Alleluia, eccoci qua. Grazie Enrico Mentana per questi 35/40 minuti di ritardo. Mi scuso innanzitutto con il pubblico a casa perché Piazzapulita comincia alle 21.15. È un atto che mi ha messo in imbarazzo con i nostri ospiti».

Formigli rimprovera Mentana: «Grazie per il ritardo, da anni diamo notizie in diretta». Video

E ancora: «Dico soltanto che ovviamente questo ritardo non è dipeso da noi, è dipeso da una scelta della rete, vorrei comunque ribadire alla rete e ad Enrico Mentana che sono parecchi anni che ci occupiamo di notizie e che le seguiamo in diretta, siamo abituati a darle in diretta e ne siamo molto orgogliosi». Ecco il video pubblicato dalla pagina fan Facebook ‘ I maratoneti di mentana’:

(Immagine: frame da video di Piazapulita)