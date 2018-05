Juncker shock: «Gli italiani lavorino di più e siano meno corrotti»

Jean-Claude Juncker ha detto che gli italiani hanno bisogno di lavorare di più, essere meno corrotti e smettere di sperare nell’Unione europea per salvare le regioni più povere del paese, commenti davvero durissimi che non aiuteranno ad alleviare la dura battaglia politica sui futuri rapporti dell’Italia con Bruxelles, specialmente con il sempre più probabile governo euroscettico Lega-Movimento 5 Stelle.

Juncker italiani: «Lavorino di più e siano meno corrotti»

Nel corso di un’interrogazione con domanda e risposta, il presidente della Commissione Europea ha affermato: «Gli italiani devono prendersi cura delle regioni povere d’Italia. Ciò significa più lavoro; meno corruzione; serietà – ha affermato nel corso della conferenza stampa -. Li aiuteremo come abbiamo sempre fatto. Ma non devono giocare a questo gioco di scarico di responsabilità nei confronti dell’UE. Un paese è un paese, una nazione è una nazione. Prima ci sono i paesi, l’Europa viene in secondo luogo».

Juncker italiani: l’attesa di Bruxelles per il nuovo governo Lega-M5S

I funzionari di Bruxelles e i mercati di tutto il mondo sono in attesa dell’esito dei colloqui in corso tra il possibile presidente del Consiglio Giuseppe Conte e il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Le parole di Juncker suonano però come una vera e propria dichiarazione di guerra al nascente esecutivo.