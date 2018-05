Perché c’è #Tetteemagliette? L’hashtag che asfalta la politica

Su Twitter spesso partono hashtag senza alcun senso. A volte a sostegno di una campagna, altre senza alcun obiettivo: è il caso di #TetteEmagliette che sta dominando sulla piattaforma ed è diventato trend topic.

Perché? Come nasce? Tutto parte da Magpie, per contrastare l’Argomento Unico. Ovvero la politica e il governo (che sta forse, boh, non si sa, per nascere)

Lancio un hashtag di Salvataggio…se volete partecipare contrastando l’Argomento Unico #TetteEMagliette

Possono partecipare tutte anche con foto morigeratissime — Magpie La Gazza (@pettymagpie) 29 maggio 2018

L’hashtag in questione è stato anche criticato. Magpie ha replicato così:

Una lo fa per i commenti dei cosiddetti #mdf?

No. Potrebbe farlo anche senza HT. Basta postare 2foto di tette o cosce o altro per ‘fidelizzarli’.

Una lo fa per giocare.

Vi ricordate ancora cosa significa? — Magpie La Gazza (@pettymagpie) 31 maggio 2018

L’importante è raggiungere l’obiettivo. No?