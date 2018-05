Che fine ha fatto Melania Trump?

Da 20 giorni la first lady non appare in pubblico. Sempre da 20 giorni molti cittadini statunitensi si stanno chiedendo che fine abbia fatto.

Il marito, Donald, tra un summit internazionale da organizzare (quello a Singapore del 12 giugno con Kim Jong-un) e decisioni importanti da prendere per i suoi compatrioti ha trovato il tempo di andarla a trovare dopo l’operazione in ospedale a cui si è sottoposta Melania il 16 maggio 2018.

In una nota rilasciata dalla Casa Bianca, la first lady ha subito una “una procedura di embolizzazione per trattare una condizione renale benigna”.

Dopo una settimana di ricovero, le cose sembravano procedere per il meglio.

A sincere thank you to Walter Reed Medical Unit @WRBethesda & to all who have send good wishes & prayers! I am feeling great & look forward to getting back home @WhiteHouse soon. — Melania Trump (@FLOTUS) 16 maggio 2018

Tuttavia, sono passati ulteriori giorni e il fatto che Melania Trump non sia ancora apparsa in pubblico ha già fatto partire diverse speculazioni sul suo reale stato di salute.

La portavoce della Casa Bianca Stephanie Grisham ha subito rispedito al mittente qualsiasi tipo di teoria del complotto: “Purtroppo, abbiamo sempre a che fare con teorie del complotto, quindi non è una novità, solo sciocchezze sempre più grandi. Non la definirei come una lunga assenza, è stata ricoverata in ospedale per quasi una settimana e ora è tornata a casa e si sta riprendendo, ha avuto diversi incontri internamente con lo staff e continuerà a farlo questa settimana“.

I prossimi eventi a Washington per Melania Trump sono almeno due. il picnic congressuale a giugno e le cerimonie legate al 4 luglio. La domanda è solo una: ci sarà o non ci sarà?

(Foto credits: Ansa)