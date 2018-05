Bagheria, sorpreso a letto con la figlia undicenne della compagna

Colto sul fatto, sull’assurda violenza che stava facendo, sulla figlia della compagna, di appena 11 anni. Un uomo di 51 anni è stato sorpreso a Bagheria dalla polizia mentre si trovava in camera da letto con la ragazzina. In casa c’era anche la madre della bambina. La coppia è sotto arresto ed è stata portata nel carcere del Pagliarelli.

Le indagini sono state coordinate dalla procura di Termini Imerese, diretta da Ambrogio Cartosio. I disagi della bimba erano emersi a scuola. Grazie al lavoro degli insegnanti – dicono gli investigatori – si è riuscito a segnalare il caso agli agenti del commissariato di Bagheria. La bambina ora è stata affidata al padre, separato dalla madre e residente in un altro comune. Sono in corso indagini per accertare eventuali altri precedenti episodi commessi dalla coppia nei confronti della minore.

(ANSA/FILIPPO VENEZIA / KLD)