Le incredibili immagini di una frana in provincia di Sondrio | VIDEO

La frana di Gallivaggio, in provincia di Sondrio, era attesa da giorni proprio per martedì 29 maggio.

Il Comune aveva già provveduto a monitorare il possibile avvenimento avvisando la popolazione locale di non avvicinarsi al promontorio e chiudendo alcuni istituti pubblici.

Le immagini, riprese da un abitante della zona, restano suggestive, ancora di più alla luce che non si sono registrati incidenti.

La vicenda è stata raccontata da Sussidiario.net:

Come sottolineato da giornaledisondrio.it, la parete rocciosa è collassata poco dopo le ore 16.30. Sulla strada si è riversata una quantità impressionante di materiale che si è staccato dalla parete, uno spettacolo spaventoso che è stato ripreso dai telefonini di alcuni abitanti. Per fortuna, nessuno è rimasto coinvolto dalla caduta dei materiali, solo un grosso spavento. Negli ultimi giorni il movimento del corpo frana aveva segnato una rilevante ripresa della velocità, una situazione che è stata monitorata costantemente dal sistema radar di Arpa e dagli estensimetri presenti sul posto. I valori rilevati hanno portato al superamente della soglia di elevata criticità e per questo motivo i comuni della zona hanno invitato la popolazione a non transitare nell’area interessata. Nelle ultime ore la situazione è stata monitorata costantemente, con i valori rilevati sia di giorno che di notte.