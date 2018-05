Novità iPhone: la tecnologia Nfc ci farà aprire le porte con un click

Conoscete la tecnologia Nfc? Perché Apple la starebbe potenziando per il prossimo modello di iPhone.

Già, per i prossimi modelli il dispositivo potrebbe aprire l’uscio di casa e la porta di una stanza d’albergo, senza alcun problema. Secondo quanto riferisce il sito The Information la nota azienda sarebbe già al lavoro.

Il chip Nfc (near-field communication) è presente sull’iPhone 6 e nei modelli successivi. Finora viene usato solo per Apple Pay ma, stando alla testata, ci saranno nuove implementazioni nel sistema operativo sia di iPhone che sull’iPad. Questa tipologia di chip, a quanto pare in via di sperimentazione nell’azienda di Cupertino tra i stessi dipendenti, viene utilizzata e sarà molto utile anche per il pagamento dei biglietti sui mezzi pubblici.

LEGGI ANCHE > Alexa di Amazon registra una conversazione di una coppia a loro insaputa e la invia ai loro contatti

In copertina Apple Pay il metodo di pagamento elettronico ideato dall’azienda di Cupertino. E’ un sistema collegato direttamente alla carte elettroniche. Funziona avvicinando l’iPhone o l’Apple Watch al POS dei negozi che accettano pagamenti contactless (tenendo premuto il sensore Touch ID) Milano, 16 Maggio 2017.

Foto ANSA / MATTEO BAZZI