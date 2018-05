L’oramai ex sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Maria Elena Boschi ha postato su Instagram la foto di lei con un gattino. Sotto il post in questione, dove Boschi invita i followers a dare un nome, si sono scatenati diversi utenti.

“Dibba oppure Gigino. Anche se Etrurio sarebbe il top”, propone un utente. C’è chi suggerisce il classico Neve, Biagio, Licio e chi Rosato. Sì, come il collega del Pd. Alcune proposte sono davvero assurde.

Miattarella Euro Spread Südtiroler Volkspartei Conflitto d’interessi Miaorfini Travaglio Savona Etrurio Dibba Risparmiatore Ciwati Dibba

Infine interviene una sua follower: «Mio marito mi dice che vorrebbe essere il gattino anche se odia i gatti, a me non me lo ha mai regalato il gattino, hai visto quanto ne combini, è forse per te voterebbe pure il Pd». La situazione sembra decisamente degenerare.

Noi comunque proponiamo Spread, non è mica male.