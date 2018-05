Ecco la lista di ministri che Giuseppe Conte presenterà al Colle (forse)

Oggi La Stampa anticipa i nomi di alcuni ministri che compariranno con molta probabilità nella lista di Conte al Quirinale. Non c’è solo Savona come nome difficile. Sempre La Stampa spiega che Laura Castelli, deputata 5 stelle No-Tav, potrebbe tornare in lizza per le Infrastrutture. E gli altri?

Luigi Di Maio – Lavoro e Sviluppo economico Matteo Salvini – Interno Giancarlo Giorgetti – Sottosegretario con la delega allo Sport Elisabetta Trenta – Difesa

Cinquantenne, indicata dall’M5S, ha lavorato per il ministero degli Esteri, insegna alla Link University di Roma Gian Marco Centinaio – Agricoltura e Turismo

In passato direttore commerciale di un tour operator, 46 anni, è stato vicesindaco di Pavia, città in cui è nato Vincenzo Spadafora -Beni culturali

Campano, 44 anni, braccio destro di Di Maio con importanti esperienze all’Unicef: è in ballottaggio con Emilio Carelli Arianna Lazzarini – Famiglia e Disabilità

Sindaca leghista di Pozzonovo (Padova), 42 anni, era assessora alle Politiche familiari per la Provincia di Padova Giulia Grillo – Sanità

Capogruppo M5S alla Camera, 42 anni, nata a Catania, medico legale. Potrebbe puntare subito alla modifica della legge Lorenzin

Luca Giansanti è invece stato scelto come ministro degli Esteri dopo la rinuncia, avvenuta in mattinata, dell’ambasciatore a Mosca Pasquale Terracciano. “Quello di Giansanti – spiega La Stampa – non è un nome indigesto al Quirinale, ma non lascia del tutto tranquilli. Contro di lui, infatti, si è già armata mezza Farnesina, schierata con Elisabetta Belloni, sua acerrima nemica”.

