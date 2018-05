La gaffe del M5S romano: «Nella capitale sono arrivate le strisce pedonali luminose», ma la fotografia viene dalla Spagna

L’annuncio è di quelli importanti; il capogruppo M5S in Campidoglio Paolo Ferrara è ben felice del nuovo investimento del Comune di Roma: le strisce pedonali illuminate a led.

Peccato che la foto scelta per accompagnare l’orgoglioso tweet venga dalla Spagna e sia stata presa da un articolo de La Stampa del 2016, come hanno ben rimarcato i numerosi commenti al post.

Queste sono state le parole per annunciare l’importante novità: “Siamo passati dalla cresta sulla vernice che si scoloriva ai lavori x la messa in sicurezza con strisce pedonali luminose. Un nuovo sistema di segnaletica orizzontale a led che consentirà la sicurezza dell’attraversamento. Succede anche questo a Roma sotto gli occhi dei tromboni”.

Non si mette in dubbio la bontà del Comune per un progetto che porterebbe sicuramente una miglioria al sistema urbanistico romano. Si discute sull’opportunità di quella frase, “Succede anche questo a Roma sotto gli occhi dei tromboni”, che oltre a essere un inganno non è per nulla veritiero della situazione attuale.

La devi smette de twitta’ dopo la sesta birra pic.twitter.com/ppixVxVmdX — allucinAzioni (@visionaria_io) 25 maggio 2018

Annunciare un trionfo prima che si verifichi non è proprio di buon auspicio.

(Foto credits: Twitter)