Teo Mammucari a petto nudo per Barbara D’Urso | VIDEO

Teo Mammucari e Barbara D’Urso si sfidano a colpi di video su Instagram. La conduttrice Mediaset ha postato un video sul profilo del conduttore: «Teo ma perché segui solo una persona?», riferendosi al fatto che Mammucari ha come post seguiti solo certo profilo: Sto c****.

La replica di Mammucari è ironica: «Spendi questi 10 mila euro e beccate ‘sto fusto», scherza lui a petto nudo. «D’Urso siccome mi corteggi, guarda che addome».

In realtà Barbara non è l’unica a porre la stessa domanda a Teo. Da Giallini a Rocco Siffredi tutti si chiedono la stessa cosa: “Ma perché su Instagram segui solo lui?”. Programma nuovo in arrivo?

