Michele Caruso colpisce ancora. Ira di Federica Sciarelli | VIDEO

Michele Caruso colpisce ancora. Uno dei disturbatori più odiati da Federica Sciarelli è riuscito a infilarsi in una chiamata in diretta tv, annunciando di avere notizie su una persona scomparsa. Caruso ha poi troncato la conversazione urlando il suo nome.

Michele Caruso torna a colpire a #chilhavisto del 23 Maggio 2018 ⭕ Pillola #VeryNormalTRASH ⭕ pic.twitter.com/TwWOWiQaIW — LALLERO (@SeeLallero) 23 maggio 2018

La conduttrice, nera, ha bollato il tutto come uno scherzo di «cattivo gusto». «Se potete richiamare quel signore e dirgliene quattro», ha dichiarato poi Sciary, furente. L’uomo si era già fatto sentire in diverse radio romane con la stessa tecnica e aveva già colpito a «Chi l’ha visto» il 29 marzo 2017, venendo denigrato in diretta dalla Sciarelli.