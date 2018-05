«Vegani di m…». Branco pesta e rapina due clienti in un ristorante a Milano

Quattro giovani sono stati arrestati per rapina aggravata e lesioni dopo aver aggredito verbalmente e picchiato il cliente di un ristorante vegano a Milano. “Vegani di m…”, “fate schifo”, “che c… state mangiando?”, sono alcune delle frasi che che il branco ha rivolto a un 32enne che stava cenando col fratello seduto ai tavolini esterni di un locale in viale Monte Nero.

I giovani studenti – identificati dai carabinieri – sono di buona famiglia e vivono in centro: due hanno 18 anni (uno di loro ha precedenti per danneggiamento e imbrattamento), uno 19 e l’ultimo 20 (con precedenti per droga e tentata estorsione). L’episodio è avvenuto attorno alle 22.15 di ieri. Davanti all’ennesima offesa il 32enne si è alzato per raggiungere il gruppo dei cinque (uno è sfuggito all’arresto) e appena girato l’angolo questi lo hanno aggredito con calci e pugni. Uno dei ragazzi aveva in mano una bottiglia di vetro. Il pestaggio si è fermato solo con l’intervento del fratello della vittima. I due sono poi riusciti a tornare al locale per chiedere aiuto e chiamare i carabinieri ma qui sono stati raggiunti nuovamente dal branco. L’aggressione si è trasportato così in rapina quando uno dei ragazzi ha preso il giubbotto del 32enne dove c’erano il cellulare e il portafogli.

(foto di repertorio Daniel Naupold/dpa)