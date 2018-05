«Volevo solo bere e limonare, andare in giro e fare casino. Io e mia madre litigavamo spessissimo e ho rischiato di perdermi». Aurora Ramazzotti si racconta a F, magazine Femminile. La figlia di Michelle Hunziker conduce con la mamma «Vuoi scommettere». Ma ha vissuto, prima di raggiungere la maturità, un periodo molto conflittuale con la madre.

«C’è stato un lungo periodo in cui litigavamo spessissimo. Un momento di rottura che però è stato importante per creare un nuovo legame. È stato poco prima che andassi a vivere da sola, verso i miei 18 anni. Lei aveva le bambine piccolissime, poi c’era il marito, che carinamente ci teneva a me quindi mi stava addosso anche lui. Ma io volevo solo andare in giro a fare casino, ubriacarmi, limonare, ma lo facevo troppo e spingevo troppo, anche oltre quello che sapevo lei avrebbe sopportato»