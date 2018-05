I post di Facebook potranno essere condivisi su WhatsApp

Da Facebook a WhatsApp in un clic. Possibile che i post del popolare social newtork di Mark Zuckerberg saranno condivisi immediatamente sul servizio di messaggistica istantanea. Come rivelato da alcuni esperti di innovazioni sulle applicazioni, questa modifica sarebbe già disponibile su alcune versioni beta di Facebook per Android.

LEGGI ANCHE > WhatsApp allunga a un’ora la possibilità di cancellare i messaggi

Post Facebook su WhatsApp: la novità

Il primo a parlarne è stato Matt Navarra, collaboratore del sito The Next Web, che ha anche pubblicato uno screenshot dell’interfaccia che sarà visibile sul social network di Mark Zuckerberg:

Facebook’s share button now lets you send a post to WhatsApp! h/t @MazumdarPritom pic.twitter.com/kXgTncpsNz — Matt Navarra (@MattNavarra) 18 maggio 2018

Facebook e WhatsApp hanno collaborato attivamente da qualche tempo a questa parte. Il servizio di messaggistica istantanea infatti è stato acquisito da Mark Zuckerberg per la modica cifra di 16 miliardi di dollari. Il pulsante di condivisione, che corrisponderà al comando «Invia su WhatsApp», è simile a quello dedicato a Messenger ed è probabile che l’azione segua più o meno lo stesso principio.

Post Facebook su WhatsApp: apriranno la porta alle pubblicità in chat?

Non è ancora stabilita la road map con cui questa modifica diventerà ufficiale e sarà accolta come aggiornamento delle applicazioni di Facebook. Non si tratterà, in effetti, di una svolta epocale (anche oggi è possibile copiare e incollare il link di un post di Facebook nelle chat di WhatsApp: ora l’operazione diventerà semplicemente più immediata). Ma qualcuno sta già affermando che la condivisione dei post di Facebook su WhatsApp porterà alla lunga all’inserimento di contenuti pubblicitari per il servizio di messaggistica istantanea.