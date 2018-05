Cocaina al GF15? L’audio choc di Striscia la Notizia | VIDEO

Alcuni telespettatori hanno segnalato a Striscia la Notizia una frase sentita nella casa del GF15. Se l’audio fosse confermato si tratterebbe di una cosa abbastanza grave.

Il video risale alle prime settimane del programma e, in particolare, alla serata in cui Aida Nizar vomitò in bagno. Patrizia Bonetti sussurra a Danilo Aquino una frase. La ragazza fa chiaramente il nome della concorrente spagnola e di Luigi Favoloso, e poi aggiunge una frase che sembra lasciar adito a pochi dubbi

“Mentre pippava”

Possibile che sia entrata droga nella Casa? Ai tempi in cui andava in onda L’Isola dei Famosi, Striscia aveva insinuato come più di un concorrente avesse fumanto dell’erba durante lo show. Probabilmente lo staff non lascerà questo episodio nell’ombra.

