Paolo, lo steward Ryanair che fa impazzire la rete | VIDEO

I passeggeri del volo Ryanair Costa Brava – Bournemouth del 19 maggio si sono decisamente divertiti. In cabina, Paolo, uno dei commissari di bordo ha intrattenuto i clienti sulle note di Toxic, di Britney Spears. Così come nel video della celebre canzone ha trascinato il carrello come la popstar, rendendo il momento della vendita del cibo e delle bevande decisamente più movimentato.

Il video, realizzato da Katia, una delle passeggere, sta diventando virale.

Tutti amano Paolo. Eccetto il signore ai primi posti, intento a leggere sul tablet.