Tutto pronto per il Royal wedding, ecco come vederlo

Alla fine il grande giorno del Royal wedding è arrivato.

Il principe Harry e l’ormai ex attrice americana Meghan Markle diranno il fatidico sì alle 13 ora italiana alla St. George Chapel del castello di Windsor, il luogo preferito della regina.

Dopo settimane di polemica sulla rinuncia del padre di Meghan a presenziare al matrimonio (sarà accompagnata all’altare dal principe Carlo) e le numerose critiche da parte di fratellastri/sorellastre, ora c’è solo il tempo per capire come godersi le nozze dell’anno, se non del decennio.

In Italia abbiamo 4 opzioni:

– Su Rai 1 dalle 12.25 andrà in onda lo speciale del Tg1 Meghan ed Harry il matrimonio dell’anno, che durerà fino alle 15 con una breve interruzione alle 13.30 per il telegiornale di metà giornata.

– Sulle reti Mediaset è Verissimo a occuparsi dell’evento con Silvia Toffanin e lo speciale Harry e Meghan, il matrimonio reale. Tra i super ospiti in studio ci sarà Alfonso Signorini.

– SkyTg24 seguirà l’evento con una diretta dalle 12 alle 16.

– Su RealTime dalle 11.30 andrà in onda Royal Time: Il matrimonio di Meghan e Harry, condotto da Katia Follesa con Enzo Miccio, Mara Maionchi e l’influencer Giulia Valentina.

Infine, un po’ di numeri: la cerimonia costerà più di 30 milioni di euro e sarà pagata interamente dalla Regina; gli invitati saranno 600 tra cui nessun politico; fuori dalla St. George Chapel ci saranno anche 2.640 (muniti di pranzo al sacco); la cena del matrimonio è riservata a 200 amici stretti.

Su Twitter sono già numerosi i commenti (e le disillusioni) dei fan di Harry e Meghan.

The Official Order of Service for the Wedding of Prince Harry and Ms. Meghan Markle is now available to download.https://t.co/dRHckWM0j8

— Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 18 maggio 2018