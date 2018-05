Donald Trump vuole spaccare l’Unione Europea (e ci sta riuscendo)

A un giorno dalla fine del summit tra Unione Europea e i paesi dell’area balcanica a Sofia, l’UE ha più di una ragione per temere la politica internazionale del presidente degli Stati Uniti Donald Trump.

Il clima del meeting era di fastidio aperto nei confronti dell’inquilino della Casa Bianca.

Come riporta il sito d’informazione Buzzfeed, The Donald sta cercando di spaccare i governi europei. Riuscendoci. Il primo esempio riguarda i dazi commerciali sull’acciaio e l’alluminio. A inizio giugno Washington dovrà decidere se applicarli anche in Europa.

If the E.U. wants to further increase their already massive tariffs and barriers on U.S. companies doing business there, we will simply apply a Tax on their Cars which freely pour into the U.S. They make it impossible for our cars (and more) to sell there. Big trade imbalance!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 marzo 2018