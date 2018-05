13 Reasons Why 2 torna. La seconda stagione di “Tredici” approda su Netflix oggi 18 maggio 2018. Dopo più di 12 mesi dal lancio della serie ripercorriamo dove eravamo finiti con Hannah e la sua pesante eredità: 13 cassette audio dedicate ad amici e non dopo il suo suicidio.

Tredici 2 Trailer

E c’è anche un secondo trailer:

Cosa succederà a Clay Jensen? Il suicidio di Hannah Baker troverà giustizia? Questa sarà una seconda stagione molto diversa. Anche perché la prima era basata sul romanzo omonimo di Jay Asher. I primi 13 episodi, prodotti da Selena Gomez, si concentravano sulla storia di Hannah, suicida per bullismo e non solo. L’eredità delle cassette che Hannah lascia ai suoi compagni, amici e nemici, non sembra ancora terminata. Il secondo trailer rivela che “Hannah non è l’unica”. A rivelarlo delle polaroid al post delle classiche audiocassette. Resta da capire se questa seconda stagione sia alla pari della prima.