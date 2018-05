Lost In Space 2 ci sarà: garantisce Netflix

Lost In Space sarà rinnovato per la seconda stagione. Sempre su Netflix. Ambientata nel futuro, quando la colonizzazione dello spazio è la nuova sfida dell’uomo narra le avventure della famiglia Robinson selezionata per vivere in un pianeta simile alla Terra. Durante il viaggio però si perde la rotta e da qui partiranno peripezie e sfide in pianeti molto diversi da quello che cercavano.

Ancora pericolo, Will Robinson.

La stagione 2 di #LostInSpace sta arrivando. pic.twitter.com/odMkaWO5CC — Netflix Italia (@NetflixIT) 16 maggio 2018

La prima stagione è disponibile per ora in streaming su Netflix . Il Cast: Toby Stephens, Molly Parker, Taylor Russell, Mina Sundwall, Maxwell Jenkins, Parker Posey e Ignacio Serricchio.

(immagine Netflix)