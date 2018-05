Quanto sei dipendente da Instagram? Tra un po’ lo scoprirai

Una scoperta forse un po’ casuale, avvenuta attraverso un’attenta operazione di analisi del codice dell’app. Quanto tempo passi su Instagram? Tra qualche tempo sarà possibile scoprirlo con esattezza. L’informatica Jane Manchun Wong ha infatti scoperto, nei meandri del codice dell’applicazione, una funzionalità che corrisponderebbe, più o meno, al tempo trascorso sul social network.

Questa funzionalità, se sbloccata, potrebbe far comparire un’icona nella barra degli strumenti e, cliccandoci su, potrebbe essere possibile capire quanto si è #Instaddict. Della storia ha parlato per primo il sito specializzato TechCrunch, che ha riportato la ricerca di Jane Manchun Wong e ha pubblicato l’intero suo thread su Twitter.

Instagram is testing “Usage Insights” to show the amount of time users have spent on the app

Be self-aware or be prepared to be ashamed for Instagram addiction pic.twitter.com/WzyRGWIOgZ

— Jane Manchun Wong (@wongmjane) 15 maggio 2018