Al Grande Fratello, si allunga la lista degli sponsor che hanno deciso di ritirare i propri prodotti dalla trasmissione di Canale Cinque. L’ultimo – spiega BitchfyF – è stato Gulliver Supermercati, proprietario di Consilia, che fornisce la spesa settimanale ai ragazzi. Trash Italiano aggiunge alla lista degli addii anche Caffè Borbone.

Gulliver Supermercati ha deciso di recedere dal contratto di sponsorizzazione. La decisione – spiega il comunicato – è stata presa dopo i gravi episodi avvenuti nella Casa la scorsa settimana.

Supermercati Gulliver ha già provveduto fin dalle prime puntate del programma, a segnalare nelle opportune sedi che Consilia prende le distanze dal comportamento assunto da alcuni partecipanti al reality “Grande Fratello 15”, chiedendo alla produzione di intervenire in maniera decisa per porre fine alla deriva negativa verso cui il programma si stava spingendo, purtroppo senza successo.

Una decisione presa a seguito non tanto e non solo per tutelare il nome della nostra azienda e il marchio Consilia nei confronti della produzione del programma, ma perché certe esternazioni, certi comportamenti non sono in linea con i valori in cui crediamo, come uomini e donne, come cittadini ancor prima che come rappresentanti di un’azienda. Il rispetto delle donne e il disprezzo per qualsiasi forma di violenza o bullismo sono valori fondamentali e imprescindibili per la nostra azienda.

Gulliver Supermercati comunica inoltre che ogni riferimento e contenuto su questa edizione televisiva verrà rimosso dalle proprie pagine presenti sui social networks e dal proprio sito internet.