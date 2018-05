Microchip inseriti nella pelle al posto delle carte d’identità, la sperimentazione in Svezia

3mila cittadini svedesi si sono fatti impiantare nella pelle dei microchip per sostituire le carte d’identità, i biglietti del treno e per timbrare l’ingresso a lavoro.

Come ha rivelato l’agenzia di stampa AFP, negli ultimi tre anni il paese scandinavo ha deciso di testare in maniera sempre più ampia questa possibilità.

Questi microchip promettono di riaprire il dibattito sui confini dell’utilizzo etico della tecnologia e, anche se non c’è nessuna limitazione su un loro utilizzo per sostituire le carte di credito, si tratta di un’eventualità ancora inesplorata.

La procedura d’inserimento ricorda quella dei piercing. Chi ha deciso di farlo ha dichiarato di sentire solo un piccolo fastidio dato dalla grandezza di questi strumenti, simili a un chicco di riso.

.@swedense is replacing the need to carry keys & wallets with a chip! #microchip #implant pic.twitter.com/BYx2L6kitV

— CNBC-TV18 News (@CNBCTV18News) 14 maggio 2018