Errore di Sky durante Inter-Sassuolo: manda in onda sottopancia con notizia di una strage a Nizza

Clamoroso errore Sky nel corso del match Inter-Sassuolo di Serie A. Intorno al diciassettesimo minuto del primo tempo, i tecnici della televisione di Rupert Murdoch hanno mandato in onda un sottopancia che recava la seguente scritta: «Strage a Nizza, camion sulla folla e spari. Oltre 80 morti. Tutti gli aggiornamenti».

Comprensibile il panico che si è scatenato tra gli spettatori della partita, che hanno immediatamente cercato conferma della notizia anche su altri canali di informazione. Invano, dal momento che non è stato possibile trovare riscontro per quanto scritto da Sky. Tuttavia, qualche minuto dopo è stata la stessa azienda a rettificare quanto scritto, comunicando che il sottopancia era andato in onda a causa di un problema tecnico.

Scuse che sono state ribadite anche attraverso i canali social dell’azienda. «A causa di un errore tecnico – si legge su Twitter – è andato in onda durante Inter-Sassuolo un vecchio sottopancia relativo alla strage di Nizza del 14 luglio 2016. Chiediamo scusa a tutti i nostri telespettatori per l’accaduto».

Del resto, la corrispondenza esatta con quanto scritto e i numeri della terribile strage di matrice jihadista di Nizza (avvenuta il 14 luglio 2016) doveva far scattare qualche dubbio negli spettatori del match di calcio. L’errore, in ogni caso, è stato visto da centinaia di migliaia di persone collegate con Sky per guardare un match del campionato di Serie A cruciale per la corsa Champions, giocato da una delle squadre, l’Inter, che ha un numero elevatissimo di tifosi in Italia.

Comprensibile la rabbia sui social network, con diversi utenti che hanno chiesto spiegazioni rispetto a quanto accaduto:

