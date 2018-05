Il Grande Fratello piazza Alessia Prete sul wc in diretta tv

Grande Fratello 15 fa un errore, madornale. Sulla seconda regia è appena andato in onda una scena ai danni di Alessia Prete, una delle concorrenti. In pratica è stata immortalata mentre andava in bagno. Sì, seduta sul wc.

“La concorrente era seduta sul WC intenta a fare qualcosa che il rumore dell’acqua aperta nel bidet a fianco avrebbe dovuto coprire“, spiega il sito BitchfyF.

Sono veramente schifata da quello che è successo e esigo che IL GRANDE FRATELLO prenda dei provvedimenti. Anche se Alessia non vi sta simpatica si tratta di una questione di rispetto. Twittiamo con #AlessiaPrete e #GF15 per farci sentire. — Alessia Prete (@alessiapreteee) 11 maggio 2018

Lo screen di Alessia Prete seduta sul WC, ovviamente, ha fatto il giro dei social. La redazione si scusa con il pubblico e la diretta interessata.

Per un errore tecnico sono stati trasmessi per pochissimi secondi immagini di una telecamera di sicurezza posizionata nel bagno della Casa.

La produzione di Grande Fratello si scusa con il pubblico e con la diretta interessata per l’accaduto.#GF15 — Grande Fratello (@GrandeFratello) 11 maggio 2018

Ed è polemica