Settimo venerdì consecutivo di proteste a Gaza e altri morti lungo la Striscia

Per il settimo venerdì consecutivo i palestinesi sono tornati a manifestare lungo la Striscia di Gaza nella cosiddetta Marcia del Ritorno, che promette di andare avanti almeno fino a metà maggio per protestare contro l’esproprio dei territori ad opera di Israele.

Il bilancio delle vittime al momento è fissato a due, mentre i feriti sono 167.

Lo riferisce l’agenzia Maan. Gli scontri più duri con le Forze di difesa israeliane (Idf), le quali hanno aperto il fuoco e utilizzato gas lacrimogeni per respingere i manifestanti pacifici lungo la Striscia, sono avvenuti nella città a nord di Jabaliya.

On #AJNewsGrid: It’s the 7th and last Friday of Gaza rallies before Tuesday’s 70th anniversary of what Palestinians call the Nakba – the forced removal of 750,000 during the 1948 creation of the Israeli state. Share your thoughts 👇 https://t.co/Ahra5TjsgB pic.twitter.com/j6n3EQOFX4

— Al Jazeera English (@AJEnglish) 11 maggio 2018