Ermal Meta e Fabrizio Moro cantano “Volare” insieme al pubblico dell’Eurovision | VIDEO

Sabato 12 maggio si terrà a Lisbona la finalissima dell’Eurovision, il contest di musica aperto a tutte le novità provenienti dall’Europa.

L’Italia sarà rappresentata dai vincitori di Sanremo 2018 Ermal Meta e Fabrizio Moro, i quali sono entrati direttamente in finale con i rappresentanti di altri 4 paesi: Francia, Spagna, Regno Unito e Germania.

Il duo porterà la canzone che ha vinto il festival della musica italiana, “Non mi avete fatto niente”, di forte impegno civile.



Meta e Moro si sono però contraddistinti nelle prove dell’Eurovision prima del gran finale. In un video circolato molto su Twitter, la coppia si è destreggiata nel brano che ha reso famosa l’Italia nel mondo, “Volare”.

A quanto si vede, il pubblico ha apprezzato molto la scelta e ha cantato il brano insieme ai due artisti.

i thought this was a cute moment from tonight. ermal and fabrizio were asked to sing nel blu dipinto di blu (volare) and the arena sang with them pic.twitter.com/aldsHLQrQY

— lillie met fabri ( 🇮🇹 🇺🇦 ) ♡ (@jupiterdrives) 10 maggio 2018