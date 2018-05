Quanto guadagnano i concorrenti del Grande Fratello 15

I concorrenti del Grande Fratello 15 guadagnano almeno 1500 euro a puntata. Lo rivela Giuseppe Candela, in un articolo pubblicato per Dagospia. Questa cifra vale però solo per i concorrenti che non sono già famosi di loro, ed equivale a una sorta di tetto minimo per la partecipazione al programma di Canale 5 condotto da Barbara D’Urso.

Quanto prendono i concorrenti del Grande Fratello 15

Alberto Dandolo su Oggi di questa settimana aveva indicato un cachet ben più alto, 60 mila euro, per la già nota Aida Nizar, anticipatole prima dell’eliminazione avvenuta alla quarta puntata. Il Grande Fratello dura 8 puntate, da metà aprile fino a metà giugno, quindi i concorrenti non famosi che rimarranno all’interno della “casa” per tutta la durata del programma di Canale 5 potranno arrivare a un guadagno di 9 mila euro. I contratti pubblicitari, le ospitate in TV e nei locali e tutti gli altri modi di monetizzare la fama televisiva non sono ovviamente compresi nel futuro guadagno dei concorrenti del Grande Fratello.

All’interno del Grande Fratello 15 ci sono alcuni concorrenti che in realtà, benché non celebri, non sono considerati esattamente come personaggi non famosi: oltra ad Aida Nizar, anche Luigi Favoloso, noto per la sua relazione con Nina Moric, probabilmente guadagna di più di 1500 euro a puntata, come indicato da Candela su Dagospia.