Giro 101, il ruggito di Yates sull’Etna: a lui la rosa, al compagno Chaves la tappa

Il vulcano è esploso. Ovviamente, si tratta di una metafora per indicare la potenza dei pedali messa da Simon Yates sulle rampe dell’Etna. Il giovane corridore della Mitchelton-Scott ha conquistato la maglia rosa nell’ultima tappa siciliana di questo Giro d’Italia numero 101. La tappa, invece, viene vinta dal compagno di squadra Esteban Chaves, autore di una splendida azione, con la sua fuga iniziata al mattino.

Ma è proprio il britannico l’uomo nuovo di questo Giro d’Italia: controlla il gruppo dei migliori, morde il freno perché ha il compagno in fuga, alla fine decide di scattare quando si accorge che nessuno, dietro di lui, può mantenere il suo ritmo. Una scelta tatticamente azzardata con Chaves lanciato verso la vittoria, ma che alla fine si rivela corretta. Cavallerescamente Yates ha lasciato il successo parziale al compagno di squadra, mentre lui ha puntato deciso alla maglia rosa di un Rohan Dennis quest’oggi – com’era pronosticabile – in difficoltà.

Second stage win for @estecharu after Corvara 2016: it’s the 27th stage win for Colombia at the Giro | Seconda vittoria per @estecharu al giro dopo Corvare 2016: è il 27esimo successo colombiano alla Corsa Rosa #Giro101 pic.twitter.com/7BZEVd6c38

— Giro d’Italia (@giroditalia) 10 maggio 2018